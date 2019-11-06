2019-11-06T14:05:49+03:00
Происшествия

Служебная собака помогла найти вора металла в Великих Луках

Подозреваемый украл автозапчасти и металлические изделия на 80 тысяч рублей
Алиса Солнцева
Поделиться:
Безработный великолучанин снова предстанет перед судом.Безработный великолучанин снова предстанет перед судом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Полиция разыскала подозреваемого в краже великолучанина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, мужчина проломил стену сарая на проспекте Ленина в период с 27 по 31 октября и проник в помещение.

Великолучанин похитил автозапчасти, набор ключей и другие изделия из металла. В ведомстве ущерб владельцу оценили в 80 тысяч рублей. Награбленное преступник успел продать.

Сотрудники уголовного розыска великолукского отдела установили подозреваемого с помощью служебной собаки. В отношении 57-летнего безработного великолучанина возбудили уголовное дело. Мужчина ранее уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15 лет тюрьмы грозит псковичу, до смерти избившему сожительницу
Забывшего более 100 тысяч рублей в банкомате псковича ищут в Пскове
Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября
Бюст героя 6-й роты Сергея Шикова установят в Великих Луках
В ноябре псковичи получат новые квитанции за ЖКУ
В Дедовичском районе дожди размыли грунтовую дорогу в шести деревнях
Восьмой выпуск журнала «Свадебный переполох» вышел в Пскове
Из-за похолодания "Ласточка" приехала в Псков почти на 5 часов позже
Мотоциклист погиб в ДТП в Куньинском районе
7 ноября на Рижском проспекте в Пскове ограничат движение транспорта
В Пскове разыскивают водителя, сбившего 16-летнюю девушку у «Акваполиса»
Достаточно серьезной поддержкой назвал региональную социальную доплату пенсионерам Александр Котов
Михаил Ведерников поручил оказать помощь семье, пострадавшей в ДТП под Псковом
Дно уступило Морозилке в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России
Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области
Псковичи собирают средства для трех девочек, пострадавших в ДТП под Псковом
Время для приема граждан в МФЦ Псковской области увеличилось
До двух лет тюрьмы грозит красногородцу за оговор знакомого
Пробка от Ледового дворца до городской больницы растянулась из-за ДТП в Пскове
День народного единства отмечают в Псковской области