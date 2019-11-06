Служебная собака помогла найти вора металла в Великих Луках

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-06T14:05:49+03:00

Подозреваемый украл автозапчасти и металлические изделия на 80 тысяч рублей

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Полиция разыскала подозреваемого в краже великолучанина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, мужчина проломил стену сарая на проспекте Ленина в период с 27 по 31 октября и проник в помещение.

Великолучанин похитил автозапчасти, набор ключей и другие изделия из металла. В ведомстве ущерб владельцу оценили в 80 тысяч рублей. Награбленное преступник успел продать.

Сотрудники уголовного розыска великолукского отдела установили подозреваемого с помощью служебной собаки. В отношении 57-летнего безработного великолучанина возбудили уголовное дело. Мужчина ранее уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU