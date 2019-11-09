2019-11-09T10:04:51+03:00
Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит жителю Порхова за охоту на лося

У мужчины нашли мясо сохатого, ружья и боеприпасы
Алиса Солнцева
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Мясо лося, незарегистрированные ружья и боеприпасы нашли полицейские у жителя Порховского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, изначально полиция Порховского района обнаружила в лесу следы преступления – части туши лося.

Подозревают в незаконной охоте 58-летнего мужчину, который раннее уже был судим за аналогичное преступление. В ходе обыска стражи порядка нашли и изъяли у него 191 патрон (в том числе калибра 7,62 миллиметра), два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16 и 12 калибров, мясо и рога лося.

В ведомстве причиненный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. В отношении жителя Порховского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 («Незаконная охота»), данная статья предполагает штраф до пятисот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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