2019-11-09T10:19:27+03:00
Общество

55 тонн молочной продукции и говяжьей печени из Франции и Италии не пропустили в Псковской области

Продукцию из Франции и Италии развернули в пыталовском пункте пропуска
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
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55 тонн молочной продукции, корма для декоративных птиц и говяжьей печени не пропустили через границу России в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, специалисты пресекли ввоз продукции, следовавшей из Франции и Италии в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Пыталовском районе.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили несоответствие информации об адресах импортёров, указанной в документах и ветеринарных сертификатах продукции. Маркировочные этикетки на упаковке говяжьей печени были наклеены так, что вскрытие коробки было возможным без нарушения целостности.

Всего на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили ввоз 16,9 тонн молочной продукции, 19,8 тонн корма для декоративных птиц и 19 тонн говяжьей печени. Груз вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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