Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-09T11:59:43+03:00

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Временно исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров Северо-Западного федерального округа. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ПсковГУ, такое решение приняли на очередном заседании Совета ректоров СЗФО в Санкт-Петербургском государственном университете.

В северной столице главы высших учебных заведений округа обсудили этику в образовательных учреждениях и развитие волонтерского движения в студенческой среде.

КОНКРЕТНО

В Совет ректоров входят более 70 руководителей государственных и аккредитованных негосударственных вузов. Совет взаимодействует с представителями президента в федеральных округах, решает задачи развития сфер образования, науки и культуры, участвует в социально-экономических прогнозах, научно-технических и инвестиционных программах, а также работает над повышением качества образования в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU