Кишеневский театр покажет в Пскове американскую историю с привкусом черного юмора

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-09T17:27:31+03:00

Фото: tkd-pskov.ru. Удивительная история о встрече двух одиноких сердец.

Изменить размер текста: A A

15 ноября Кишиневский государственный русский театр имени А. П. Чехова представит в Пскове американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, две постановки покажет кишеневский театр в рамках зарубежной программы Министерства культуры России «Большие гастроли».

Гарольд - молодой человек из аристократической семьи, который увлекается инсценировкой самоубийств. Еще герой регулярно посещает кладбища, где однажды и встречает весьма эксцентричную старушку Мод.

Так завязывается дружба совершенно разных людей. Новая знакомая открывает юноше неведомые ему грани жизни и пробуждает в нем незнакомые до сих пор чувства и эмоции.

Под шефством бодрой старушки герой превращается из юнца в мужчину, растет на наших глазах и принимает серьезные решения.

Спектакль наполнен неожиданностями: внезапная музыка и интригующие танцы, спецэффекты, резкая смена декораций и настроения. Актриса Светлана Туз за роль Мод получила награду «Лучшая женская роль» на ежегодной театральной премии «UNITEM 2017». Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев.

КОНКРЕТНО

Спектакль «Гарольд и Мод» пройдет на большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина 15 ноября в 19:00.

КСТАТИ

16 ноября в 13:00 театр из Кишенева покажет на псковской сцене легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца.

ИСТОЧНИК KP.RU