Псковских полицейских наградили в День сотрудников органов внутренних дел

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-10T08:46:00+03:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. "Комсомолка" поздравляет наших доблестных полицейских и желает мира в семье, здоровья и счастья!

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День сотрудника органов внутренних дел празднуется в России 10 ноября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, накануне личный состав полиции поздравили губернатор Псковской области, председатель областного Собрания депутатов, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. На торжественном собрании наградили лучших полицейских региона.

Николай Северинюк, главный специалист управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Александр Смирнов, полковник полиции, начальник отдела организации дознания УМВД, был отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Юрию Федорову, полковнику полиции, начальнику управления по вопросам миграции УМВД, вручили наградное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU