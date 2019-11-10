Знаменитая псковичка Оксана Федорова рассказала о службе в правоохранительных органах

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-10T14:30:18+03:00

Телеведущая и майор в отставке поздравила полицейских с профессиональным праздником

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Телеведущая, фотомодель и майор полиции в отставке Оксана Федорова, уроженка Пскова, поздравила полицейских с профессиональным праздником и поделилась воспоминаниями о службе в рядах правоохранителей. Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала из официального аккаунта Оксаны Федоровой в Instagram.

- Служба в органах дала мне закалку, уверенность в себе, несмотря ни на что. Если упал, то нужно встать и идти дальше, не можешь встать – ползи. Я научилась отвечать за свои поступки и слова, ценить дружбу и офицерский мундир, - пишет телеведущая.

Фото: Instagram Оксаны Федоровой. С 17 до 29 лет проработала Оксана Федорова в милиции.

Знаменитая псковичка называет годы работы тогда еще в милиции «сложным временем». 12 лет служила Оксана Федорова в органах внутренних дел, с 17 до 29 лет.

Зачет по сборке и разборке автомата принимал у девушки сам Михаил Калашников. Руководителей и наставников Оксана Федорова вспоминает с теплотой: они верили в девушку и не препятствовали развитию талантов в других сферах. Например, в школе милиции псковичка играла на саксофоне.

Фото: Instagram Оксаны Федоровой. Знаменитую псковичку тоже можно поздравить с профессиональным праздником!

В милицию Оксана Федорова пошла по примеру прадеда, который в послевоенное время был начальником псковского отделения.

- Желаю всем, кто сейчас служит, здоровья и человеческого счастья, - подытожила Оксана Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU