Выставка «Мир забытых вещей» работает в псковском музее
Выставка «Мир забытых вещей» открылась в главном здании музея в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе объединенного Псково-Изборского музея заповедника, экспозиция посвящена ушедшим из обихода приспособлениям и вещам и призвана познакомить посетителей с бытом предков.
- С каждым новым поколением мы всё больше отдаляемся от наших предков и, глядя на непонятные нам предметы, задаёмся вопросами: что это, зачем и как этим пользовались, - отметила на открытии начальник исторического отдела музея Елена Сухова.
Организаторы выставки назвали ее уникальной, так как некоторые экспонаты не выставлялись вообще или выставлялись очень давно. «Забытые» предметы – принадлежность фондов музеев, находки псковских археологов.
Фото: museums.pskov.ru. Выставка работает с 11:00 до 18:00 ежедневно.
В витринах вы увидите рожок для кормления младенца из натурального рога, различные украшения, прототипы пишущих ручек, древние письменные и канцелярские принадлежности, а также кухонные приборы, например, яйцеварку.
КОНКРЕТНО
Выставка работает с 11.00 до 18.00 ежедневно в главном здании музея на улице Некрасова, 7 (фойе второго этажа).
ИСТОЧНИК KP.RU