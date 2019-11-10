Выставка «Мир забытых вещей» работает в псковском музее

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-10T15:24:54+03:00

Фото: museums.pskov.ru. Выставку можно назвать уникальной: некоторые предметы ранее не экспонировались в музеях.

Старинную яйцеварку, мухоловку и чесалку для головы можно увидеть на выставке

Изменить размер текста: A A

Выставка «Мир забытых вещей» открылась в главном здании музея в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе объединенного Псково-Изборского музея заповедника, экспозиция посвящена ушедшим из обихода приспособлениям и вещам и призвана познакомить посетителей с бытом предков.

- С каждым новым поколением мы всё больше отдаляемся от наших предков и, глядя на непонятные нам предметы, задаёмся вопросами: что это, зачем и как этим пользовались, - отметила на открытии начальник исторического отдела музея Елена Сухова.

Организаторы выставки назвали ее уникальной, так как некоторые экспонаты не выставлялись вообще или выставлялись очень давно. «Забытые» предметы – принадлежность фондов музеев, находки псковских археологов.

Фото: museums.pskov.ru. Выставка работает с 11:00 до 18:00 ежедневно.

В витринах вы увидите рожок для кормления младенца из натурального рога, различные украшения, прототипы пишущих ручек, древние письменные и канцелярские принадлежности, а также кухонные приборы, например, яйцеварку.

КОНКРЕТНО

Выставка работает с 11.00 до 18.00 ежедневно в главном здании музея на улице Некрасова, 7 (фойе второго этажа).

ИСТОЧНИК KP.RU