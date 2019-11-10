2019-11-10T20:05:57+03:00
Общество

Кровлю Гремячей башни восстанавливают после шторма в Псковской области

На объекте работают альпинисты
Алиса Солнцева
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Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. До снегопада и заморозков необходимо восстановить кровлю.Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. До снегопада и заморозков необходимо восстановить кровлю.
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На Гремячей башне устраняют последствия сильного ветра, бушевавшего в Псковской области 27 октября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, на кровле башни работают специалисты, а также альпинисты.

Ураган частично сорвал кровлю, которую необходимо починить до снегопада и морозов, также рабочие заменят гнилые стропила. Восстановление башни затянулось из-за технической сложности постройки: к ней не подогнать вышку.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Работы на Гремячей башне в Пскове ведутся по инициативе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Для работ на объекте понадобилась помощь альпинистов.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Для работ на объекте понадобилась помощь альпинистов.

КСТАТИ

Стихийный ветер скоростью до 21 метра в секунду пришел на территорию Псковской области 27 октября. В нескольких районах пропало электричество, в регионе повалило деревья, снесло ненадежные постройки, кровли, стенды, два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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