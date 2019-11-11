Выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов”» работает в «Михайловском»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-11T10:07:48+03:00

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В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» работает фондовая выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов”». Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, фондовую выставку по праву можно считать одной из самых интересных псковских экспозиций.

На выставке посетители смогут увидеть уникальную картину-икону XIX века «Явление иконы Божией Матери Одигитрия пастуху Тимофею». Этот образ видел и Пушкин, когда приходил в Святогорский монастырь.

В библиотеке обители автор работал над своей «Комедией о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», читал старопечатные и рукописные книги XVII—XVIII столетий. Эти издания можно тоже увидеть на экспозиции.

Фото: музей-заповедник «Михайловское». Икона «Явление иконы Одигитрии Пресвятыя Богородицы юродивому пастушку Тимофею» (конец XIX века).

Среди картин размещён портрет Бориса Годунова, выполненный неизвестным художником в XVII веке. Очень интересны и литографии, запечатлевшие Святые Горы и Псков в 1837—1839 годы, то есть, фактически, такими, какими знал эти места поэт.

КОНКРЕТНО

Фондовая выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов”» работает со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00 в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU