Псковская прокуратура вынудила заплатить работникам одного из предприятий долг по зарплате в 2,5 миллиона

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-11T11:00:49+03:00

Около 59 человек не могли получить свои деньги

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Сотрудники прокуратуры города Пскова вынудили заплатить работникам ООО «ДСУ-60» долг по зарплате на сумму более 2,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ведомство заинтересовалось деятельностью одной из дробильно-сортировочных установок областного центра во время проверки соблюдения трудовых прав работников.

Оказалось, что 59 человек, работающих здесь, несколько месяцев не могут получить свои деньги. По подсчётам сотрудников прокуратуры, предприятие задолжало свыше 2,5 миллионов. В связи с этим ведомство направило руководителю требование о немедленном устранении отступлений от закона и возбудило дело об административном правонарушении.

Испугавшись последствий, руководство ООО «ДСУ-60» погасило долги по заработной плате в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU