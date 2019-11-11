2019-11-11T11:00:49+03:00
Общество

Псковская прокуратура вынудила заплатить работникам одного из предприятий долг по зарплате в 2,5 миллиона

Около 59 человек не могли получить свои деньги
Анна БЫСТРОВА
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Вмешательство прокуратуры поспособствовало устранению нарушений.Вмешательство прокуратуры поспособствовало устранению нарушений.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники прокуратуры города Пскова вынудили заплатить работникам ООО «ДСУ-60» долг по зарплате на сумму более 2,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, ведомство заинтересовалось деятельностью одной из дробильно-сортировочных установок областного центра во время проверки соблюдения трудовых прав работников.

Оказалось, что 59 человек, работающих здесь, несколько месяцев не могут получить свои деньги. По подсчётам сотрудников прокуратуры, предприятие задолжало свыше 2,5 миллионов. В связи с этим ведомство направило руководителю требование о немедленном устранении отступлений от закона и возбудило дело об административном правонарушении.

Испугавшись последствий, руководство ООО «ДСУ-60» погасило долги по заработной плате в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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