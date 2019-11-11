На фестивале «Тёплая мода» псковичам продемонстрировали 12 авторских коллекций тёплой одежды

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-11T11:39:37+03:00

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На фестивале ремесленной культуры «Тёплая мода» псковичам продемонстрировали 12 авторских коллекций тёплой одежды. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, на площадке Городского культур6ного центра посетителей ожидало не только дефиле в стильных и тёплых нарядах, но и мастер-классы.

Здесь всех гостей учили вязать крючком и спицами, валять из шерсти и создавать украшения своими руками. А мастера из Новоржевского, Пушкиногорского и Новосокольнического районов кроме того сопровождали свою работу стихами и прибаутками, что особенно радовало посетителей.

Несмотря на то, что было не многолюдно, мастера остались довольны. Своими впечатлениями о мероприятии в социальной сети «Вконтакте» поделилась псковский мастер Татьяна Васильева.

- Рада, что мои сумки и броши привлекли много посетителей и участников мероприятия. В итоге, я получила от организаторов диплом, создала красивую брошь на своём демонстрационном мастер-классе, приобрела массу поклонников своего творчества и новых покупателей, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU