Губернатор Псковской области объяснил необходимость принятия новой системы оплаты труда желанием повысить уровень жизни

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-11T15:34:48+03:00

Инициативу начнут реализовывать с начала 2020 года

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил необходимость принятия новой системы оплаты труда муниципальных служащих желанием повысить уровень жизни. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава региона заявил на общем собрании ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области 11 ноября.

Михаил Ведерников также напомнил, что на последней сессии областного собрания документ, утверждающий новую систему оплаты труда был принят. По итогам нескольких месяцев работы специалисты создали закон, предполагающий ежемесячные выплаты муниципальным чиновникам по той же системе, которая существует и на государственной гражданской службе.

- Новая система оплаты вступит в силу с 1 января 2020 года. До этого времени предстоит уточнить некоторые контрольные цифры и скорректировать подходы, - подчеркнул губернатор региона и добавил, что подобная мера позволит снизить коррупцию на местах, а также привлечёт молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU