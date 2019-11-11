2019-11-11T15:53:19+03:00
Общество

Мошенник выманил у псковича, собиравшегося продать дом, 30 тысяч

Потерпевший рассчитывал получить аванс, но вместо этого сам «подарил» злоумышленнику деньги
Анна БЫСТРОВА
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Пожилому псковичу не удалось продать деревенский дом из-за вмешательства мошенников.Пожилому псковичу не удалось продать деревенский дом из-за вмешательства мошенников.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Неизвестный злоумышленник выманил у псковича, собиравшегося продать дом, около 30 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 63-летний потерпевший разместил в сети Интернет объявление о продаже деревенского дома.

Через некоторое время продавцу позвонил незнакомец. Он заявил, что заинтересовался объявлением и хочет приобрести недвижимость. После этого «покупатель» сказал, что готов внести аванс и предложил пожилому псковичу дойти до банкомата и произвести там несколько операций. Обрадованный мужчина поддался на уговоры незнакомца, а после обнаружил, что перевёл мошеннику 30 тысяч рублей.

Пскович обратился за помощью в полицию. Здесь он рассказал, что продать загородный дом ему так и не удалось.

В настоящее время злоумышленника разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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