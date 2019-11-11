Два «золота» и «серебро» завоевали псковские брейкдансеры на международном чемпионате в Эстонии

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-11T16:16:42+03:00

Фото: хип-хоп центр "Хоть отбавляй". Лучшие и в индивидуальном, и в групповом соревновании.

Ребята показали класс в индивидуальных и командных баттлах

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Псковичи достойно представили Россию на Международном чемпионате по брейкингу «Battle of Est 2019» в Тарту. Как сообщила «Комсомольской правде – Псков» руководитель хип-хоп центра «Хоть отбавляй» Кристина Кочнева, у ребят из Псковской области два первых и одно второе место на чемпионате.

В номинации Breaking 1х1 до 12 лет первое место занял Никита Костин (B-boy Poltos).

В номинации Breaking «Командный баттл» до 12 лет первое место заняла группа Pskov City Breakers: Артём Садуков, Леонид Семёнов, Данила Комендант, Елизавета Волкова, Вадим Пыхтин, Александр Гвоздев, Иван Демидов.

Фото: хип-хоп центр "Хоть отбавляй". Достойно представили область и Россию на чемпионате в Эстонии.

В номинации Breaking «Командный баттл» до 16 лет второе место заняла команда XO crew: Никита Костин, Мария Костина, Родион Линский, Никита Степаненков, Кирилл Зборомирский, Максим Степанов.

В пятерку лучших вошла команда Fyxo в номинации Breaking «Командный баттл – профессионалы», здесь выступили преподаватели центра: Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников, Давид Киреев.

ИСТОЧНИК KP.RU