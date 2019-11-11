Сотрудники Псковской ГРЭС организовывают безаварийное прохождение паводка в регионе

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-11T16:35:43+03:00

ФОТО: ogk2.ru. На Псковской ГРЭС контролируют уровень воды в Шелони после паводка.

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Сотрудники Псковской ГРЭС, пытающиеся организовать безаварийное прохождение паводка в регионе, дежурят круглосуточно. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе филиала гидроэлектростанции, специалистам приходится сбрасывать лишние воды, чтобы уменьшить риск затопления.

Из-за обильных дождей уровень воды в реке Шелонь значительно возрос. Днём 6 ноября наблюдалась пиковая ситуация, которая заставила сотрудников ГРЭС открыть затворы плотины на 2700 мм. В настоящее время вода прибывает не так стремительно. В связи с этим затворы открыли лишь на 700 мм.

КОНКРЕТНО

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, ситуация с осенним паводком в регионе стабилизировалась. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ведомства, новой волны дождей стоит ожидать 11 ноября в южных районах региона, однако, повторных подтоплений не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU