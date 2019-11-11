Губернатор наградил победителей конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-11T17:03:14+03:00

До миллиона рублей получили населенные пункты на благоустройство

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Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, торжественное награждение состоялось 11 ноября, на общем собрании ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области.

18 городских и сельских поселений получат от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию проектов в сфере городского благоустройства. 42 заявки рассмотрело жюри конкурса.

- Сохраняйте такой же боевой настрой, и вместе мы выполним все поставленные задачи! – отметил губернатор.

Представитель Переслегинской волости Великолукского района поблагодарила губернатора за поддержку и предложила провести конкурс «Лучшее садоводческое товарищество Псковской области», чтобы помочь в решении проблем псковских дачников. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Победителями конкурса стали городские поселения Кунья, Усвяты, Гдов, Струги Красные, Остров, Себеж, сельские поселения Жижицкая волость, Переслегинская волость, Велейская волость, Болгатовская волость, Новосельская волость, Качановская волость, Лавровская волость, Тямшанская волость, Карамышевская волость, Линовская волость, Круппская волость, Выборская волость.

ИСТОЧНИК KP.RU