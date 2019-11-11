2019-11-11T17:53:58+03:00
Происшествия

Псковские пограничники задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

До 20 лет тюрьмы грозит мужчине
Алиса Солнцева
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Сбежал после преступления, но захотел вернуться.Сбежал после преступления, но захотел вернуться.Фото: Александр ГЛУЗ
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Мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали на границе в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, преступник пытался въехать на территорию России через автомобильный пропускной пункт «Бурачки» в Себежском районе.

36-летний мужчина, гражданин России, выехал за границу после совершения преступления («Организация преступного сообщества или участие в нем», часть 1 статьи 210 уголовного кодекса), за которое предусмотрено до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.

Пограничники передали подозреваемого полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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