Главой регионального отделения «Единой России» назначили Александра Козловского

СЕГОДНЯ 19:07 2019-11-11T19:07:07+03:00

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Главой регионального отделения партии «Единая Россия» назначили Александра Козловского. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе реготделения партии, кандидатуру нового руководителя утвердили 11 ноября.

По итогам тайного голосования, результаты которого озвучил председатель счётной комиссии Андрей Неофитов. Оказалось, что 83 человека из 90 присутствующих поддержали именно кандидатуру Александра Козловского.

Избранный руководитель пообещал однопартийцам сделать всё возможное, чтобы оправдать их доверие.

КОНКРЕТНО

Предшественником Александра Козловского в должности секретаря регионального отделения партии был председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Однако в конце октября он заявил о своём намерении сложить полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU