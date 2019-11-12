В Пскове сотрудник УФСИН ответит за служебный подлог

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-12T09:56:33+03:00

Подозреваемый отмечал, что провел проверку, не выезжая на место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До двух лет лишения свободы предполагает статья уголовного кодекса

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Сотрудник УФСИН России по Псковской области подозревается в служебном подлоге. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в городской прокуратуре, полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по части 1 статьи 292 (служебный подлог).

Выяснилось, что с 7 марта по 6 июня 2019 года подозреваемый вносил ложные факты при осуществлении надзора за осужденным псковичом, которому суд назначил ограничение свободы.

Сотрудник УФСИН не выезжал по месту жительства осужденного, но отмечал, что проверка проведена. На самом деле же пскович проживал в другом месте.

По данной статье уголовного кодекса сотруднику УФСИН грозит наказание до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU