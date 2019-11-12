В сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов появится освещение
В Пскове начались работы по установке освещения в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, благоустройство сквера пройдет в рамках федерального проекта «Формирование городской среды» и партийного «Городская среда».
В парке появится более 150 светодиодных светильников. Сейчас на участке начались земляные работы и подготовка к прокладыванию кабельных линий.
Всего на работы выделили более 13,6 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
КСТАТИ
В этом году должны благоустроить «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.
На «Аллее ветеранов» выполняется уже второй контракт по установке освещения. У школы №24 и в сквере «Кораблик» работы продолжаются. Разыгран двухгодичный контракт на благоустройство сквера «Техническая, 14».
ИСТОЧНИК KP.RU