В сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов появится освещение

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-12T10:17:40+03:00

Фото: pskovgorod.ru. Более 13,6 миллионов рублей выделили на благоустройство сквера.

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В Пскове начались работы по установке освещения в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, благоустройство сквера пройдет в рамках федерального проекта «Формирование городской среды» и партийного «Городская среда».

В парке появится более 150 светодиодных светильников. Сейчас на участке начались земляные работы и подготовка к прокладыванию кабельных линий.

Всего на работы выделили более 13,6 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

КСТАТИ

В этом году должны благоустроить «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

На «Аллее ветеранов» выполняется уже второй контракт по установке освещения. У школы №24 и в сквере «Кораблик» работы продолжаются. Разыгран двухгодичный контракт на благоустройство сквера «Техническая, 14».

ИСТОЧНИК KP.RU