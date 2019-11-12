Проморолик о Пскове покажет телеканал «Культура» в воскресенье
Видео расскажет о туристической привлекательности Псковской области
Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника. Сотрудники музея вчера работали с федеральным телеканалом.
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Проморолик о туристической привлекательности Псковской области покажет федеральный телеканал «Культура». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, о сотрудничестве с каналом «Культура» договорился Михаил Ведерников.
Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Съемки в Псковском кремле прошли вчера, 11 ноября.
Видео, которое расскажет всей стране о Псковской области, выйдет в эфир в это воскресенье, 17 ноября, в 16:20.
ИСТОЧНИК KP.RU