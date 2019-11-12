2019-11-12T11:01:55+03:00
Общество

Проморолик о Пскове покажет телеканал «Культура» в воскресенье

Видео расскажет о туристической привлекательности Псковской области
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника. Сотрудники музея вчера работали с федеральным телеканалом.Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника. Сотрудники музея вчера работали с федеральным телеканалом.
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Проморолик о туристической привлекательности Псковской области покажет федеральный телеканал «Культура». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, о сотрудничестве с каналом «Культура» договорился Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Съемки в Псковском кремле прошли вчера, 11 ноября.

Видео, которое расскажет всей стране о Псковской области, выйдет в эфир в это воскресенье, 17 ноября, в 16:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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