В Пскове утвердили подрядчика для благоустройства сквера в Овсище

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-12T11:27:41+03:00

На благоустройство сквера на месте пустыря потратят 16 миллионов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Работы по благоустройству займут два года

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В областном центре утвердили подрядчика для благоустройства сквера в микрорайоне «Овсище». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, повторные торги завершились в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чистый двор».

Согласно проекту, до конца 2019 года компания поведёт на участок электричество, оборудует межквартальные проезды, установит бордюр и подготовит дорожки к укладке асфальта. А в начале 2020 года рабочие приступят к озеленению и асфальтированию, а также установят малые архитектурные формы.

На реализацию проекта потратят около 16 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Первые торги, прошедшие в августе, администрация признала несостоявшимися. Главная причина — отсутствие заявок. Чтобы исправить ситуацию, контракт «растянули» на два года, поставив перед рабочими реально выполнимые задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU