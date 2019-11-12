В Пскове утвердили подрядчика для благоустройства сквера в Овсище
В областном центре утвердили подрядчика для благоустройства сквера в микрорайоне «Овсище». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, повторные торги завершились в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чистый двор».
Согласно проекту, до конца 2019 года компания поведёт на участок электричество, оборудует межквартальные проезды, установит бордюр и подготовит дорожки к укладке асфальта. А в начале 2020 года рабочие приступят к озеленению и асфальтированию, а также установят малые архитектурные формы.
На реализацию проекта потратят около 16 миллионов рублей.
КОНКРЕТНО
Первые торги, прошедшие в августе, администрация признала несостоявшимися. Главная причина — отсутствие заявок. Чтобы исправить ситуацию, контракт «растянули» на два года, поставив перед рабочими реально выполнимые задачи.
ИСТОЧНИК KP.RU