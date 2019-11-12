2019-11-12T12:04:26+03:00
Общество

С начала ноября две великолучанки «подарили» телефонным мошенникам более 270 тысяч

Пострадавшие поделились с незнакомцами данными своих банковских карт
Анна БЫСТРОВА
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Мошенникам вновь удалось обмануть доверчивых жительниц региона.Мошенникам вновь удалось обмануть доверчивых жительниц региона.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С начала ноября две жительницы города Великие Луки «подарили» телефонным мошенникам более 270 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одна из пострадавших лишилась крупной суммы денег после звонка незнакомок, представившихся сотрудницами банка.

Они связались с 48-летней великолучанкой и пригрозили тем, что с её счёта необходимо срочно перевести деньги, иначе мошенники спишут средства. Взволнованная женщина поверила псевдобанкирам и перевела 263 тысячи на указанный счёт.

Другая пострадавшая попыталась продать шкаф через объявления в интернете. 9 ноября с ней связался неизвестный. При помощи уловок мужчина смог получить доступ к банковской карте великолучанки и похитил с неё 10 тысяч рублей.

Когда обман раскрылся, обе женщины обратились в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит выяснить все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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