В Порховском районе сотрудники ГИБДД и судебные приставы поймали 8 водителей-должников

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-12T12:33:14+03:00

Во время рейда поверяли не только водителей транспорта, но и пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Порховском районе Псковской области инспекторы ОГИБДД ОМВД России по району и судебные приставы-исполнители поймали 8 водителей-должников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, совместный рейд представители ведомств провели при помощи специально аппарата, который позволяет автоматически проверять проезжающие авто и их владельцев по базе данных УФССП.

Во время проверки на дороге дорожные полицейские остановили более 45 автомобилистов. В их числе оказалось 8 должников по исполнительным производствам. А при проверке пассажиров транспорта удалось найти гражданина с кредитной задолженностью в 70 тысяч рублей.

Попавшемуся мужчине вручили требование о явке в отдел судебных приставов. Испугавшись последствий, должник внёс в счёт долга 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU