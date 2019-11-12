2019-11-12T12:33:14+03:00
Общество

В Порховском районе сотрудники ГИБДД и судебные приставы поймали 8 водителей-должников

Дорожные полицейские проверили несколько десятков проезжающих авто на спецкомплексе
Анна БЫСТРОВА
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Во время рейда поверяли не только водителей транспорта, но и пассажиров.Во время рейда поверяли не только водителей транспорта, но и пассажиров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Порховском районе Псковской области инспекторы ОГИБДД ОМВД России по району и судебные приставы-исполнители поймали 8 водителей-должников. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, совместный рейд представители ведомств провели при помощи специально аппарата, который позволяет автоматически проверять проезжающие авто и их владельцев по базе данных УФССП.

Во время проверки на дороге дорожные полицейские остановили более 45 автомобилистов. В их числе оказалось 8 должников по исполнительным производствам. А при проверке пассажиров транспорта удалось найти гражданина с кредитной задолженностью в 70 тысяч рублей.

Попавшемуся мужчине вручили требование о явке в отдел судебных приставов. Испугавшись последствий, должник внёс в счёт долга 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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