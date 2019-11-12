13 ноября состоятся выборы главы Пскова
Завтра, 13 ноября, изберут главу города Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на этот день назначена 31-я внеочередная сессия Псковской городской думы.
На повестке заседания выборы главы областного центра. Решение будет приниматься тайным голосованием. Главу Пскова изберут депутаты городской думы из своего состава.
После досрочного увольнения с должности Ивана Цецерского исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская. Завтра выберут
Кроме того, на заседании внесут очередные изменения в бюджет муниципалитета и рассмотрят возможность заключения крупного кредитного договора компанией «Псковские тепловые сети».
Внеочередная сессия начнётся в 16:00 в Городском культурном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU