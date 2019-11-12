13 ноября состоятся выборы главы Пскова

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-12T13:27:21+03:00

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Завтра, 13 ноября, изберут главу города Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на этот день назначена 31-я внеочередная сессия Псковской городской думы.

На повестке заседания выборы главы областного центра. Решение будет приниматься тайным голосованием. Главу Пскова изберут депутаты городской думы из своего состава.

После досрочного увольнения с должности Ивана Цецерского исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская. Завтра выберут

Кроме того, на заседании внесут очередные изменения в бюджет муниципалитета и рассмотрят возможность заключения крупного кредитного договора компанией «Псковские тепловые сети».

Внеочередная сессия начнётся в 16:00 в Городском культурном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU