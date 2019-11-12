Двое лучников из Великих Лук получили звание «Мастер спорта России»
Двое лучников из города Великие Луки Псковской области получили знание «Мастер спорта России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, приказ об этом издали в Министерстве спорта России.
Согласно тексту документа, два 15-летних спортсмена, Егор Быстров и Игорь Николаев, занимающиеся в Центре спортподготовки и спортшколе «Олимпия» стали мастерами спорта.
В пресс-службе добавили, что юноши начали свою спортивную карьеры со стрельбы из лука классическим стилем. После этого последовали упражнения с блочным луком. Оба великолучанина стали призёрами Первенства России в Уфе.
При этом Егор Быстров также входит в состав молодежной сборной России по стрельбе из лука.
ИСТОЧНИК KP.RU