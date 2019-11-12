2019-11-12T16:52:39+03:00
Спорт

Двое лучников из Великих Лук получили звание «Мастер спорта России»

Титул достался 15-летним спортсменам
Егор ТИМОФЕЕВ
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ФОТО: old.eduvluki.ru. Молодые люди продемонстрировали свой потенциал на Первенстве России.ФОТО: old.eduvluki.ru. Молодые люди продемонстрировали свой потенциал на Первенстве России.
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Двое лучников из города Великие Луки Псковской области получили знание «Мастер спорта России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, приказ об этом издали в Министерстве спорта России.

Согласно тексту документа, два 15-летних спортсмена, Егор Быстров и Игорь Николаев, занимающиеся в Центре спортподготовки и спортшколе «Олимпия» стали мастерами спорта.

В пресс-службе добавили, что юноши начали свою спортивную карьеры со стрельбы из лука классическим стилем. После этого последовали упражнения с блочным луком. Оба великолучанина стали призёрами Первенства России в Уфе.

При этом Егор Быстров также входит в состав молодежной сборной России по стрельбе из лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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