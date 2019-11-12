2019-11-12T17:47:50+03:00
Общество

Псковские сотрудники Россельхознадзора не позволили ввезти в страну почти 17 тонн радужной форели и говядины

Условия транспортировки груза вызвали вопросы специалистов
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Форель отказались пропустить в Псковскую область из-за нарушений транспортировки.ФОТО: pixabay.com. Форель отказались пропустить в Псковскую область из-за нарушений транспортировки.
Изменить размер текста:

Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз почти 17 тонн радужной форели и говядины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, инцидент произошёл на границе Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Сотрудники многостороннего пункта пропуска «Лобок» остановили автомобиль, который транспортировал 115 килограммов наборов для ухи из радужной форели. При проверке документов оказалось, что бумаги на груз не в порядке. Вызвало вопросы и то, что продукцию перевозят без холодильников.

Эти нарушения привели к тому, что сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз товара.

Проблемы с документами выявили и при транспортировке 16 тонн охлаждённой говядины в четвертинках. По заявлению специалистов, мясо нельзя было назвать пригодным для употребления. Дело в том, что предприятие, выпустившее его, не включили в реестр безопасных.

После того, как ситуацию исправили, груз разрешили доставить по месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области установят новый тариф на вывоз мусора
Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров «Росгосстраха»
Двое лучников из Великих Лук получили звание «Мастер спорта России»
В Пскове рассекретят и обнародуют уникальные документы времён Великой Отечественной войны
Губернатор Псковской области стал героем телепрограммы на канале «Культура»
13 ноября состоятся выборы главы Пскова
В Порховском районе сотрудники ГИБДД и судебные приставы поймали 8 водителей-должников
С начала ноября две великолучанки «подарили» телефонным мошенникам более 270 тысяч
В Пскове утвердили подрядчика для благоустройства сквера в Овсище
Проморолик о Пскове покажет телеканал «Культура» в воскресенье
В сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов появится освещение
В Пскове сотрудник УФСИН ответит за служебный подлог
Главой регионального отделения «Единой России» назначили Александра Козловского
Псковские пограничники задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
Губернатор наградил победителей конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
Сотрудники Псковской ГРЭС организовывают безаварийное прохождение паводка в регионе
Два «золота» и «серебро» завоевали псковские брейкдансеры на международном чемпионате в Эстонии
Мошенник выманил у псковича, собиравшегося продать дом, 30 тысяч
Губернатор Псковской области объяснил необходимость принятия новой системы оплаты труда желанием повысить уровень жизни
18-летнюю великолучанку нашли в Пермском крае