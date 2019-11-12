Псковские сотрудники Россельхознадзора не позволили ввезти в страну почти 17 тонн радужной форели и говядины

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-12T17:47:50+03:00

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Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз почти 17 тонн радужной форели и говядины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, инцидент произошёл на границе Российской Федерации с Республикой Беларусь.

Сотрудники многостороннего пункта пропуска «Лобок» остановили автомобиль, который транспортировал 115 килограммов наборов для ухи из радужной форели. При проверке документов оказалось, что бумаги на груз не в порядке. Вызвало вопросы и то, что продукцию перевозят без холодильников.

Эти нарушения привели к тому, что сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз товара.

Проблемы с документами выявили и при транспортировке 16 тонн охлаждённой говядины в четвертинках. По заявлению специалистов, мясо нельзя было назвать пригодным для употребления. Дело в том, что предприятие, выпустившее его, не включили в реестр безопасных.

После того, как ситуацию исправили, груз разрешили доставить по месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU