В Пскове отремонтировали тротуар вдоль улицы Инженерной

13 Нояб. 09:33 2019-11-13T09:33:48+03:00

Фото: pskovgorod.ru. Тротуар не ремонтировался со времени появления.

От конечной остановки автобуса № 3 до улицы Крупской теперь можно дойти по гладкой дорожке

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Вдоль улицы Инженерной в Пскове реконструировали пешеходную дорожку. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, ранее жители района обратились к депутату Псковской городской думы с просьбой о ремонте дорожки.

Со времен появления пешеходная дорожка не ремонтировалась, и единственный путь от остановки автобуса № 3 до жилых домов был практически не пригоден для передвижения, особенно для мам с колясками.

Фото: pskovgorod.ru. 990 тысяч рублей выделили из "депутатского фонда" на ремонт пешеходной дорожки.

Депутат Псковской городской думы по округу №15 Денис Иванов во вторник, 12 ноября, оценил качество реконструкции дорожки. Подрядчик снял старое покрытие и уложил новое асфальтовое полотно. Впереди благоустройство прилегающей территории.

Общая стоимость ремонта составила 990 тысяч рублей, которые выделили из так называемого депутатского фонда.

- В этом году удалось заложить в бюджет средства на полную реконструкцию этого тротуара, но похожих историй очень много как на моем округе, так и в целом в городе, - отметил Денис Иванов и добавил, что городским властям необходимо уделять больше внимания ремонту тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU