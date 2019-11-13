Активисты из Пскова и Островского района расчистили старинный усадебный парк Лореров-Розенов

13 Нояб. 10:08 2019-11-13T10:08:39+03:00

С просьбой о помощи к общественникам обратились местные жители

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Неравнодушные жители Пскова и Островского района расчистили старинный усадебный парк Лореров-Розенов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты объединения приняли участие в уборке на территории деревни Гораи недалеко от города Острова.

О помощи общественников попросили местные жители. Они рассказали, что уникальный парк зарос кустарником, а часть его территорий превратилась в болота.

Прибывшие волонтёры расчистили аллеи и спилили лишние кустарники, а также убрали листья и ветки.

КОНКРЕТНО

Усадебный парк Лореров-Розенов — место с двухсотлетней историей, оформленное в итальянском стиле. Территория является объектом культурного наследия федерального значения. Местные жители планируют восстановить некогда богатый парк, вернуть беседки, открытые террасы и мостики, провести гидротехнические работы.

ИСТОЧНИК KP.RU