Активисты из Пскова и Островского района расчистили старинный усадебный парк Лореров-Розенов
Неравнодушные жители Пскова и Островского района расчистили старинный усадебный парк Лореров-Розенов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты объединения приняли участие в уборке на территории деревни Гораи недалеко от города Острова.
О помощи общественников попросили местные жители. Они рассказали, что уникальный парк зарос кустарником, а часть его территорий превратилась в болота.
Прибывшие волонтёры расчистили аллеи и спилили лишние кустарники, а также убрали листья и ветки.
КОНКРЕТНО
Усадебный парк Лореров-Розенов — место с двухсотлетней историей, оформленное в итальянском стиле. Территория является объектом культурного наследия федерального значения. Местные жители планируют восстановить некогда богатый парк, вернуть беседки, открытые террасы и мостики, провести гидротехнические работы.
ИСТОЧНИК KP.RU