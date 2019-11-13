На новой работе великолучанка похитила деньги из сейфов

13 Нояб. 10:31 2019-11-13T10:31:42+03:00

Подозреваемая крала деньги из сейфа, пока никто из начальства не наблюдал на ней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Жительница города Великие Луки, устроившаяся на новую работу, похитила деньги из сейфов организации. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 19-летнюю девушку приняли на работу в одну из организаций города на Ловати в качестве стажёра.

Однако вместо того, чтобы заниматься должностными обязанностями, подозреваемая стала обшаривать сейфы. По версии следствия, 1 ноября великолучанка присвоила 20 тысяч рублей из офиса на улице Вокзальной. А ещё через три дня в офисе той же фирмы по улице Дьяконова похитила ещё 5 тысяч.

Работодатели не смогли найти вора самостоятельно и обратились в полицию. Там-то и установили, что в обоих преступлениях замешана стажёр организации.

Девушка уже признала свою вину. Сотрудники правоохранительных органов расследуют происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU