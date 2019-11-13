2019-11-13T10:59:20+03:00
Недвижимость

Псковский «Акваполис» приглашает на «День новостроек»

Мероприятие для всех, кто ищет квартиру своей мечты, пройдёт 16 ноября
Егор ТИМОФЕЕВ
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«День новостроек» пройдёт в ТРК «Акваполис» 16 ноября.«День новостроек» пройдёт в ТРК «Акваполис» 16 ноября.
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Псковский торгово- развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает жителей и гостей города на «День новостроек». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, посетителей ждёт презентация новостроек областного центра.

В центральном атриуме псковичам предложат подобрать недвижимость от ведущих застройщиков и на месте получить консультации банков-партнёров. Приятным бонусом для всех посетителей станет скидка до 250 тысяч рублей на покупку недвижимости, действующая только в день мероприятия.

- Если вы ищете квартиру своей мечты, не упускайте возможность и приходите. Будет много полезной информации, - подытожили организаторы.

КОНКРЕТНО

«День новостроек» пройдёт 16 ноября в 12.00 в ТРК «Акваполис». Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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