На острове в Псковском озере собственника заставляют снести жилой дом

13 Нояб. 12:41 2019-11-13T12:42:00+03:00

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На острове имени И.С. Белова в Псковском озере собственника заставляют снести жилой дом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, ведомство заинтересовалось постройкой после иска Псковского природоохранного межрайонного прокурора.

Во время проверки оказалось, что блочный жилой дом, возведённый на территории памятника природы, является незаконной постройкой. Причина кроется в том, что на островах Псковского озера запрещается любая деятельность, приводящая к нарушению сохранности охраняемого объекта.

В связи с этим прокуратура через суд потребовала у собственника здания снести самовольную постройку. И хотя владелец дома попытался возразить решению суда, апелляцию не удовлетворили.

По информации Псковской межрайонной природоохранной прокуратуры, сотрудники ведомства проконтролируют исполнение вердикта суда.

ИСТОЧНИК KP.RU