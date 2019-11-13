2019-11-13T13:05:38+03:00
Экономика

«Титан-Полимер» проведет общественные слушания по первому этапу строительства

Маленькая санитарно-защитная зона подтверждает низкий класс опасности предприятия - Нинель Салагаева
Алиса Солнцева
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Около двух тысяч рабочих мест появится на новом предприятии.Около двух тысяч рабочих мест появится на новом предприятии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Титан-Полимер» проведет общественные слушания. Об этом в эфире ГТРК «Псков» заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Проект первого этапа строительства – производства БОПЭТ-пленки – отправили на экспертизу. Результаты исследования руководство предприятия и власти готовы обнародовать на публичных слушаниях. Кроме того, «Титан-Полимер» готов выйти на разные площадки: на площадки Общественной палаты, Общероссийского народного фронта.

Нинель Салагева подчеркнула, что закон не требует проведения общественных слушаний на данном этапе строительства. Также Роспотребнадзор уже дал предприятию положительное заключение на строительство и установление санитарно-защитной зоны в пределах ста метров.

- Такая маленькая зона подтверждает низкий класс опасности предприятия, - подчеркнула заместитель губернатора Нинель Салагаева.

Когда проведут публичное обсуждение первого этапа строительства, станет ясно после получения результатов экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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