2019-11-13T15:46:45+03:00
Происшествия

Бывший сожитель напоил великолучанку и обворовал её

Потерпевшая пригласила хорошего знакомого, чтобы пообщаться
Егор ТИМОФЕЕВ
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Украденные деньги великолучанин пустил на покупку алкоголя.Украденные деньги великолучанин пустил на покупку алкоголя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывший сожитель обворовал жительницу города Великие Луки Псковской области, а затем обворовал её. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл в одной из квартир дома по улице Угольной 11 ноября.

По версии следствия, 63-летняя женщина пригласила в гости своего бывшего возлюбленного. Общение переросло в алкогольное застолье, после которого хозяйка уснула. Проснувшись, великолучанка не досчиталась денег в кошельке, оставленном неподалёку.

Чтобы восстановить справедливость, женщина пожаловалась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении 52-летнего приятеля потерпевшей. Он признал, что действительно присвоил деньги и рассказал, что часть уже успел растратить на горячительные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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