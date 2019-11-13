Почти 2 тысячи жителей Псковской области обратились к волонтёрам за настройкой цифровой приставки

13 Нояб. 16:11 2019-11-13T16:11:04+03:00

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Около 2 тысяч жителей Псковской области посредством звонка на «горячую линию» обратились к «цифровым» волонтёрам за настройкой телевизионной приставки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом во время брифинга на тему перехода на цифровой сигнал рассказал руководитель управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

По его словам, после того, как 14 октября регион попрощался с аналоговым сигналом, 4,7 тысяч жителей региона позвонили на телефон «горячей линии». Около 40% обращений представляли собой просьбы прислать добровольцев, которые смогли бы настроить новое оборудование.

В остальных случаях помощь с настройкой цифровых приставок оказали специалисты областного радиотелевизионного передающего центра.

КСТАТИ

Волонтёры прекратят работу по настройке оборудования 15 октября. Как добавили в управлении цифрового развития, подобное решение связано с резким спадом количества обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU