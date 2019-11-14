Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов не признал вину в суде

14 Нояб. 09:35 2019-11-14T09:35:42+03:00

Фото: ГТРК "Псков". Александр Кузнецов на тот момент являлся председателем комитета по тарифам и энергетикег.

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Очередное судебное заседание по делу бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова прошло в городском суде. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», обвиняемый не признал свою вину и представил участникам процесса другую версию случившегося. Об этом передает корреспондент ГТРК «Псков».

- Я не признаю свою вину именно в рамках предъявленного мне обвинения в части 6 статьи 290-й Уголовного Кодекса Российской Федерации, - заявил обвиняемый.

По словам Александра Кузнецова, в 2011 году семья присмотрела коттедж в новом жилом комплексе. Первоначальная цена дома составляла около 6,5 миллионов рублей, позже компания «Вест-Строй» согласилась на скидку до 6 миллионов 350 тысяч рублей.

Дом к тому времени был еще не достроен, кроме того, была положена плохая кровля, наблюдались проблемы с водой. Чтобы быстрее переехать, семья Кузнецова решила самостоятельно провести ремонтные работы по прокладке инженерных сетей, электричества, канализации, газо- и водоснабжения. Поэтому покупатели решили договориться с компанией «Вест-Строй» на скидку на ту сумму, которую затратит семья на работы в доме.

- Мы определились, что потом будет сделан пересчет, исходя из того, что нами будет выполнено из объема работ, который должен быть выполнен для того, чтобы этот дом действительно являлся жилым домом. Мы определились, что до 5 миллионов будет доплата произведена, - объяснил обвиняемый.

Александр Кузнецов обвиняется по части 6 статьи 290 уголовного кодекса. Прокурор считает, что скидку на покупку жилья бывший вице-губернатор получил в обмен на то, что помог компании выиграть аукцион на строительство нового корпуса Стругокрасненской районной больницы.

Обвиняемый отметил, что на тот момент он являлся председателем комитета по тарифам и энергетике, и повлиять на строительные контракты он не мог.

ИСТОЧНИК KP.RU