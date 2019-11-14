2019-11-14T13:14:42+03:00
Общество

Работа по рассекречиванию документов о периоде фашистской оккупации в Псковской области будет продолжаться –Валерий Кузьмин

Докладчик поделился новыми примерами зверств фашистских оккупантов на Псковской земле
Василиса Алексеева
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Фото из архива Псковской областиФото из архива Псковской области
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Кандидат исторических наук, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин заверил, что рассекречивание документов о периоде фашистской оккупации 1941–1944 годов будет продолжаться, сообщает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» со II международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Документы, которым нужен серьезный анализ, Управление ФСБ по Псковской области уже начало рассекречивать, рассказал Валерий Кузьмин и отметил, что материалы дают возможность вводить новые значимые сведения в общественное пространство.

- Мы понимаем, что цифры далеко не окончательные, потому что у многих преступлений нет свидетелей, - отметил спикер, и напомнил, что за каждым злодеянием стоит конкретный преступник. Псковская область была под оккупацией с августа 1941 по июнь 1944 года, на ее территории свирепствовали карательные отряды. Согласно документам на Псковщине были убиты более 12000 мирных жителей, более 6000 были избиты, 150000 человек угнали в рабство. Более 36 тысяч человек убили в Великолукской области, 21 тысяча человек попала в плен.

Валерий Кузьмин поделился свидетельствами жителей из деревни Моглино, которые видели расстрелы цыган и евреев, в том числе детей и стариков. В мае 1942 года почти 200 стариков и детей цыган согнали в новоржевскую тюрьму и затем убили.

- У многих трупов не было голов. Грудные дети лежали убитые вместе с матерями, - рассказал докладчик.

Фашисты уничтожали целые деревни: 352 деревни сожгли. Мирных граждан пороли. Валерий Кузьмин привел и другие примеры зверств фашистских захватчиков на псковской земле.

КОНКРЕТНО

Конференция проходит в Пскове с 14 по 15 ноября. В ней участвуют около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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