Проект «Без срока давности» не про вчера, а про сегодня и про то кошмарное завтра, которое готовят мерзкие озверевшие силы - Сергей Головченко

14 Нояб. 14:53 2019-11-14T14:53:35+03:00

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В ПсковГУ началась работа третьей экспертной площадки второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», 14 ноября одновременно проходят 4 экспертные площадки, одна из которых – творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне».

В программе площадки просмотр нескольких документальных фильмов и их обсуждение с экспертами в сфере документалистики.

Модератором секции выступает и.о. заведующего кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ Хришкевич Татьяна Георгиевна. Гости, с которыми псковские студенты обсудят современное документальное кино – директор центра студенческих инициатив, советник ректора Тверского государственного университета по молодежной политике Каташов Николай Геннадьевич и документалист телеканала «Звезда» Сергей Головченко.

- Мне хотелось бы, чтобы наша площадка прошла в диалоге. Мы будем молчать, а вы будете рассказывать, что видели, что вам понравилось, а что нет. Именно сегодня, может быть, мы вместе с вами найдем идеи создания кино, которое будут смотреть, в том числе молодежь, - отметил он.

КОНКРЕТНО

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Пскове сегодня. Пленарное заседание, экспертные площадки и доклады пройдут в 2 дня, 14 и 15 ноября. Участниками конференции стали около 80 специалистов по периоду Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU