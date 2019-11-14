2019-11-14T15:17:06+03:00
Общество

Губернатор Псковской области призвал жителей региона защищать своё культурное пространство и не допускать фальсификации истории

По словам главы региона, администрация предложит Министерствам культуры и просвещения включить материалы конференции в школьную программу
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников рассказал о современной тенденции умалять вражеские потери и нивелировать подвиг советских солдат.Михаил Ведерников рассказал о современной тенденции умалять вражеские потери и нивелировать подвиг советских солдат.
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Глава Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона защищать своё культурное пространство и стараться не допускать фальсификации истории. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пленарного заседания «Без срока давности» Второй Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, губернатор региона отметил, что исказить историю в последнее время пытаются не только за рубежом, но и в России.

- Цифры, результаты сражений, имена героев и преступников - все это меняется, практически не встречая никакого сопротивления международного сообщества, - отметил Михаил Ведерников и напомнил, что европейские учебники настаивают, например, на том, что фашисты во время обороны Сталинграда потеряли около 300 тысяч бойцов. Хотя в действительности каждая из сторон потеряла свыше миллиона человек.

По словам губернатора Псковской области, подобные фальсификации «нивелируют трагедию и подвиг предков». И потому чрезвычайно важно, что в регионе реализуется проект «Без срока давности», призванный рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных землях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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