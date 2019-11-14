Фильм о 12-летнем герое Великой Отечественной войны Толе Иванове показали псковичам документалисты из Твери

14 Нояб. 15:29 2019-11-14T15:29:52+03:00

Уникальные архивные материалы времён Великой Отечественной войны и будоражащие фильмы о том времени увидели псковичи. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В ПсковГУ проходит творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне» в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Псковские студенты и гости опорного вуза региона обсуждают с экспертами документального кино просмотренные короткометражные фильмы.

Советник ректора Тверского государственного университета по молодежной политике Николай Геннадьевич Каташов выступает оператором-постановщиком видео о маленьком герое Толе Иванове, о котором сейчас не помнят даже фотоснимки.

Документалист телеканала «Звезда» Сергей Головченко назвал историю двойного подвига мальчика из тверской глубинки уникальной: сначала парень провел партизан из оккупированной деревни Марёвки в соседнюю, а потом признался в этом немцам. В фильме об этом событии рассказывает выживший очевидец: когда фашисты пообещали расстрелять каждого третьего, Толя признался в своем «подвиге» и погиб один.

Также свой фильм о столице Карелии во времена оккупации «Дети за проволокой» на конференцию прислали кадеты Петрозаводского президентского училища. В ролике курсанты представили реконструкцию взаимодействия русских и фашистов в то время, показали кадры из национального архива, поговорили с бывшими малолетними узниками концлагеря.

Псковичи увидели будоражащие кадры передачи русского ребенка финской кулачке, забора крови для переливания солдату-фашисту и слезы маленького узника, услышавшего, что Петрозаводск освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU