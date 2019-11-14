2019-11-14T15:29:52+03:00
Общество

Фильм о 12-летнем герое Великой Отечественной войны Толе Иванове показали псковичам документалисты из Твери

Гости и студенты обсудили кинокартины после просмотра
Алиса СОЛНЦЕВА
Поделиться:
Уникальные архивные материалы времён Великой Отечественной войны и будоражащие фильмы о том времени увидели псковичи.Уникальные архивные материалы времён Великой Отечественной войны и будоражащие фильмы о том времени увидели псковичи.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В ПсковГУ проходит творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне» в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Псковские студенты и гости опорного вуза региона обсуждают с экспертами документального кино просмотренные короткометражные фильмы.

Советник ректора Тверского государственного университета по молодежной политике Николай Геннадьевич Каташов выступает оператором-постановщиком видео о маленьком герое Толе Иванове, о котором сейчас не помнят даже фотоснимки.

Документалист телеканала «Звезда» Сергей Головченко назвал историю двойного подвига мальчика из тверской глубинки уникальной: сначала парень провел партизан из оккупированной деревни Марёвки в соседнюю, а потом признался в этом немцам. В фильме об этом событии рассказывает выживший очевидец: когда фашисты пообещали расстрелять каждого третьего, Толя признался в своем «подвиге» и погиб один.

Также свой фильм о столице Карелии во времена оккупации «Дети за проволокой» на конференцию прислали кадеты Петрозаводского президентского училища. В ролике курсанты представили реконструкцию взаимодействия русских и фашистов в то время, показали кадры из национального архива, поговорили с бывшими малолетними узниками концлагеря.

Псковичи увидели будоражащие кадры передачи русского ребенка финской кулачке, забора крови для переливания солдату-фашисту и слезы маленького узника, услышавшего, что Петрозаводск освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове зарегистрировали 2000-го малыша, родившегося в этом году
На скамье подсудимых окажется житель Порховского района, который сжёг свою подругу
В Пскове археологи нашли бусы XII века
На Красноармеской набережной Пскова планируют ограничить скоростной режим
Уволенный чиновник продает сайт губернатора Псковской области
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
Антимонопольная служба Псковской области проверит законность увеличения интервалов движения городских автобусов
Почти 350 килограммов «Королевской» колбасы не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора
Военный комиссар Псковской области: граждане России стали меньше бояться срочной службы
Завершила работу секция «История Псковского края в архивных документах»
Инвесторы из Китая планируют построить мясо-молочную ферму в Новосокольническом районе
Из кургана X века псковские археологи извлекли фрагмент конской сбруи
Жителя Дно за убийство бывшей малолетней узницы концлагеря приговорили к 23 годам тюрьмы
Историки рассказали, как псковичи пользовались служебным положением в 18 веке
По вечерам в Пскове стали реже ходить городские автобусы
Из уникальных архивных документов псковичи смогут узнать историю родного края
Обматеривший полицейского глава Печорского района Дмитрий Сопотов решил оставить пост руководителя
В Псков прибудет чудотворная икона XIX века «Благоуханный цвет»
Столичные блогеры за копейки купили уникальный Rolls-Royce из псковского сарая
Герой России Алексей Романов посетил в Пскове творческую площадку современного документального кино