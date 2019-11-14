2019-11-14T16:37:02+03:00
Общество

Герой России Алексей Романов посетил в Пскове творческую площадку современного документального кино

Алексей Романов рассказал о своем понимании дружбы
Алиса Солнцева
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Алексей Романов: "Я живой благодаря друзьям".Алексей Романов: "Я живой благодаря друзьям".
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В завершение творческой мастерской «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне» в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участникам удалось пообщаться с героем России Алексеем Романовым. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Фильмы, которые сейчас снимаются, на мой взгляд, ориентированы на потребу юных и молодых. Я с огромным удовольствием смотрю фильмы советской поры, - отметил Алексей Романов и задал вопрос аудитории: многие ли сейчас могут смотреть черно-бело кино советского периода?

Оказалось, что в ПсковГУ сегодня собралась весьма «продвинутая» аудитория - больше половины студентов подняли руки.

- Фильм «Освобождение» был снят людьми, которые прошли Великую Отечественную войну. Вот этот фильм берет за душу, - поделился герой России и добавил, что часто исторически достоверны произведения и не воевавших людей, например, произведениям Владимира Высоцкого, фильм Леонида Быкова.

Поговорить с гостем удалось и на личные темы, Алексей Романов рассказал о своем понимании дружбы.

- Я живой благодаря друзьям, потому что люди собой жертвовали. А когда мне нужно было это делать самому, я тоже жертвовал ради своих близких, - рассказал гость.

Также, как очевидец, он рассказал аудитории о Беслане, погибших сослуживцах и героях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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