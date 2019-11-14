2019-11-14T17:41:24+03:00
Общество

В Псков прибудет чудотворная икона XIX века «Благоуханный цвет»

В Свято-Троицком соборе образ пробудет три дня
Егор ТИМОФЕЕВ
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Верующие Псковской области смогут поклониться чудотворной иконе.Верующие Псковской области смогут поклониться чудотворной иконе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова привезут чудотворную икону XIX века «Благоуханный цвет». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе собора, святыню доставят по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Верующие смогут принять участие в встрече иконы, которая состоится 15 ноября в 16:00. Сразу после этого святыне можно будет поклониться. Собор будет открыт до 21.00.

Помолиться перед святым образом православные псковичи и гости города смогут также 16 и 17 ноября с 8 утра и до 21 вечера. Перед иконой, добавили в пресс-службе, планируют регулярно совершать молебны с чтением акафиста.

КСТАТИ

Первый случай мироточения чудотворного образа зафиксировали в 2004 году. Кроме этого, есть свидетельства исцеления верующих, приложившихся к образу Богородицы «Благоуханный цвет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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