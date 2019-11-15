2019-11-15T10:08:32+03:00
Общество

Из уникальных архивных документов псковичи смогут узнать историю родного края

В Пскове продолжается вторая Международная научно-практическая конференция
Алиса СОЛНЦЕВА
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В областном центре продолжается Международная научно-практическая конференция.В областном центре продолжается Международная научно-практическая конференция.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове стартуют секции второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», во второй день конференции, 15 ноября, одновременно пройдут 2 секции.

На площадке «История Псковского края в архивных документах» выступят более десяти историков, которые работали с подлинными документами различных эпох и изучали историю Псковщины 18, 19 и 20 веков.

Курируют площадку сопредседатели заседания Зоя Александровна Тимошенкова, кандидат исторических наук, доцент ПсковГУ и Валерия Павловна Волкова, начальник отдела контроля за солюдением законодательства об архивном деле Главного государственного управления юстиции Псковской области.

На секции выступят профессора, доценты, аспиранты и студенты. Аудитория познакомится с жизнью псковских крестьян и дворян, с процессом городской застройки, с церковной жизнью и досугом псковичей, а также узнает, в каких подлинных документах можно узнать об истории Псковской области и жизни псковичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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