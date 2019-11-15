2019-11-15T11:22:23+03:00
Общество

Историки рассказали, как псковичи пользовались служебным положением в 18 веке

Любопытные случаи из истории Псковского края ученые представили на Архивных чтениях в ПсковГУ
Алиса Солнцева
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Века идут, а коррупция остается.Века идут, а коррупция остается.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Пскове продолжается вторая Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В рамках конференции работает секция «История Псковского края в архивных документах». Важность источников из архива Александро-Невского монастыря для изучения истории Псковщины и несколько любопытных случаев из жизни псковичей в 18 веке на этой секции представила в своем докладе кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ. Зоя Тимошенкова.

Известно, что в 1716 году в Псков был прислан указ о сыске беглого крестьянина и тут же исчез. Расследование того времени выясняет, что работа с указом была поручена молодому подьячему. Указ к нему поступил, он снял копию, положил на стол с другими делами и отлучился от стола, а когда вернулся, указ уже пропал.

Архив монастыря открывает нам и еще один любопытный случай «коррупции» 18 века. Документы гласят, что одно государственное лицо брало деньги с переселенцев из Старой Руссы в Псков, но до казны они не доходили. Следствие выяснило, что «коррупционер» тратил государственные деньги на кровати, стулья, парение в бане и на другие личные нужды. Всего чиновник растратил более двух тысяч рублей.

По словам историка Зои Тимошенковой, архив Александро-Невского монастыря рассказывают нам о повседневной жизни псковской земли, реализации законодательства и сбора доходов в петровское время и пополняют круг источников, благодаря которым мы можем изучать наш край. Источников такой информации не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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