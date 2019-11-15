Жителя Дно за убийство бывшей малолетней узницы концлагеря приговорили к 23 годам тюрьмы

15 Нояб. 12:09 2019-11-15T12:09:30+03:00

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Жителя города Дно Псковской области за убийство бывшей малолетней узницы концлагеря приговорили к 23 годам тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в уголовно-судебном отделе Прокуратуры Псковской области, при этом его сообщнику дали 11 лет колонии особого режима.

Уголовное дело стражи правопорядка расследовали около 11 месяцев (подробнее...). 8 декабря 2018 года ранее судимые мужчины пробрались в сарай к 79-летней пенсионерке , похитили два алюминиевых бидона и перепродали их. Через день нетрезвые воры повторили преступление. Однако в сарае их застала хозяйка дома. Не желая отказываться от украденного, один из мужчин зарубил пенсионерку, а затем в паре с приятелем поспешил обчистить её дом.

Через несколько дней после случившегося в гости к погибшей приехала внучка. В доме она застала беспорядок и вызвала полицейских. Правоохранители осмотрели участок и нашли в сарае пенсионерку. По следам, оставшимся на свежевыпавшем снегу, удалось вычислить и обоих воров. После преступления они направились в дом к своему знакомому, продолжили выпивать и заснули.

ИСТОЧНИК KP.RU