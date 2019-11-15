Из кургана X века псковские археологи извлекли фрагмент конской сбруи

15 Нояб. 12:47 2019-11-15T12:47:36+03:00

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Из кургана, относящегося к рубежу X-XI веков псковские археологи извлекли фрагмент конской сбруи. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», этой новостью представители Археологического центра Псковской области поделились со своими подписчиками в соцсети.

Элемент, предположительно являющийся частью сбруи, удалось найти во время раскопок на территории ТЭЦ. По словам археологов, окончательный вывод по поводу того, что же это на самом деле за предмет, можно будет сделать лишь после долгой и кропотливой работы реставраторов.

При этом один из пользователей социальной сети уже попытался определить назначение необычной находки.

- Это ременной распределитель для уздечки, кажется, - написал комментатор.

КСТАТИ

Это не первая вещь, найденная археологами на площадках бывшей ТЭЦ. Ранее специалисты извлекли из-под земли игорный «стол» из подпольного казино XVII века.

Подробнее о других находках, которые удалось совершить археологам в этом сезоне, можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU