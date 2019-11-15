2019-11-15T13:50:56+03:00
Общество

Инвесторы из Китая планируют построить мясо-молочную ферму в Новосокольническом районе

Иностранные партнёры сотрудничают с регионом с 2016 года
Егор ТИМОФЕЕВ
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В Псковской области появится новая ферма.В Псковской области появится новая ферма.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Инвесторы из Китайской народной Республики планируют построить мясо-молочную ферму в Новосокольническом районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом иностранные гости сообщили во время рабочей встречи с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой и руководством сельхоз кооператива «Захарино».

По словам участников встречи, китайские инвесторы работают в регионе с 2016 года. С их подачи началась работа по восстановлению поголовья крупного рогатого скота. Удалось, по словам руководителя «Захарьино», добиться роста производительности.

В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта на возведение новой фермы. На её территории будут содержать 2,5 тысячи молочного и 1 тысячу мясного скота. Инвесторы из КНР обеспечат предприятие новой техникой, построят забойный и разделочный цеха.

Подробный проект дальнейшего развития сельхозпредприятия подготовят к началу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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