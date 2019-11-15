2019-11-15T14:04:55+03:00
Общество

Завершила работу секция «История Псковского края в архивных документах»

О винокуренных заводах, спортивном потенциале Псковщины и видоизменениях кинотеатра «Победа»
Максим ДМИТРИЕВ
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ФОТО: pastvu.com. Так выглядел один из псковских кинотеатров в послевоенные годы.ФОТО: pastvu.com. Так выглядел один из псковских кинотеатров в послевоенные годы.
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13 докладов прозвучало на секции «История Псковского края в архивных документах» второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», историки и архивисты Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и Санкт-Петербурга представили аудитории результаты своей работы с архивными документами.

Историки рассказали о развитии промышленности в Псковской губернии сразу после Отечественной войны 1812 года. Так, с 1813 по 1816 годы в Псковской области количество винокуренных заводов увеличилось в 2,5 раза.

Доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ рассказала о работе государственных служащих и о коррупции в 18 веке.

Магистрант псковского вуза осветил спортивную жизнь Псковской области в 1960-е годы. Например, из архивных документов известно, что гребля в Пскове начала развиваться с 1962-го года, когда из Ленинграда в Псков приехал Михаил Баленков, тренер по академической гребле.

Участникам конференции довелось проследить изменения архитектуры псковского кинотеатра «Победа» (изначально «Пограничник») с момента начала разработки проекта российским архитектором В. П. Калмыковым в 1935 году до настоящего время. Кстати говоря, у кинотеатра «Победа» до сих пор остался гранитный цоколь, который современные дизайнеры решили закрасить в серый цвет.

В заключение «горячее пожелание» по возрождению журнала «Псковские архивы» выразил Владимир Васильев, научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия ОАО институт «Псковгражданпроект» и обозначил проблему отсутствия возможности для публикаций историкам и архивистам, не преподающим в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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