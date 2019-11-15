Военный комиссар Псковской области: граждане России стали меньше бояться срочной службы

15 Нояб. 16:18 2019-11-15T16:18:47+03:00

Псковский военком уверен: на неуставные отношения в местных частях нет времени из-за большой загруженности. Фото: Дарья ХВАТКОВА

По словам военкома, это объясняется улучшением атмосферы в частях и снижением срока службы

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Военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков заявил, что граждане России стали меньше бояться срочной службы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом военнослужащий рассказал в эфире проекта ПАИ-live.

Сергей Судаков также отметил, что по его мнению, подобная тенденция объясняется тем, что срок службы сократился с двух лет до года. А фактов «дедовщины» в частях практически не наблюдается.

- Да и нет времени что-то делить, так как занятия идут день и ночь, программа профессиональной и боевой подготовки уплотнена и по времени, и по содержанию, - подчеркнул военком и добавил, что при этом молодых людей в армии освободили от обязанностей по уборке территории и приготовлению пищи.

КСТАТИ

Военный комиссар упомянул и о трагических случаях, подобных тому, который произошёл в Забайкальском крае. Однако такие инциденты, подчеркнул Сергей Судаков, большая редкость и за ними стоят конкретные личностные причины.

ИСТОЧНИК KP.RU